В Петербурге двое рабочих отравились неизвестными химикатами во время чистки цистерны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Двое рабочих, занимавшихся пропаркой цистерны на предприятии в Пушкинском районе Петербурга, отравились неизвестными химикатами. Один из рабочих погиб, второго госпитализировали, сообщили ТАСС в петербургском Главном управлении МЧС.

"В 13:15 мск поступил вызов на предприятие в Пушкинском районе, где двое рабочих пропаривали емкость с неизвестным веществом. Один из них погиб, второй пострадал. Опасности окружающей среде нет", - сказал представитель городского управления.

Состояние пострадавшего не уточняется.