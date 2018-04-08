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В Петербурге двое рабочих отравились неизвестными химикатами во время чистки цистерны

Происшествия
8 апреля, 20:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, апреля. /ТАСС

По данным МЧС, один человек погиб, второго доставили в больницу

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Двое рабочих, занимавшихся пропаркой цистерны на предприятии в Пушкинском районе Петербурга, отравились неизвестными химикатами. Один из рабочих погиб, второго госпитализировали, сообщили ТАСС в петербургском Главном управлении МЧС.

"В 13:15 мск поступил вызов на предприятие в Пушкинском районе, где двое рабочих пропаривали емкость с неизвестным веществом. Один из них погиб, второй пострадал. Опасности окружающей среде нет", - сказал представитель городского управления.

Состояние пострадавшего не уточняется.

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