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СК начал проверку видео, на котором медсестра избивает ребенка в больнице Новосибирска

Происшествия
8 апреля, 20:54 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 8, апреля. /ТАСС

В социальных сетях ранее появилось видео, на котором женщина, предположительно, бросает младенца-"отказника" на стол

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НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет Новосибирской области начал проверку появившегося в соцсетях видеоролика, на котором медсестра бьет ребенка во время медицинской процедуры в одной из больниц Новосибирска. Об сообщается на официальном Telegram-канале СК по Новосибирской области.

"Следователями СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки распространяемых в средствах массовой информации сведений о жестоком обращении медицинского работника с малышами-"отказниками" в одной из больниц города Новосибирска", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, предположительно, бросает младенца на стол. На видео слышно, как из палаты доносится плач детей.

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