Почти две тысячи человек эвакуировали из ТЦ в Стерлитамаке из-за короткого замыкания

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло в ТЦ "Фабри" в Стерлитамаке (Республика Башкортостан), из здания эвакуировали 1,9 тыс. человек, сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

"В Стерлитамаке в ТЦ "Фабри" по адресу: улица Худайбердиева, дом 120, произошло короткое замыкание без возгорания. Из здания эвакуированы 1,9 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, информация о задымлении в ТЦ поступила в 20:33 по местному времени (18:33 мск).

"На место было направлено три единицы пожарной техники и девять человек личного состава. По прибытии было установлено, что на втором этаже произошло короткое замыкание без горения. Посетители и персонал были экстренно эвакуированы, всего 1 946 человек. Пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.