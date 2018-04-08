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В Твери от удара током в здании трансформаторной подстанции умер подросток

Происшествия
8 апреля, 23:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"

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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего подростка в Твери от удара током в здании трансформаторной подстанции. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тверской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" по факту смерти мальчика 2003 года рождения. По версии следствия, 8 апреля в городе Твери подросток путем свободного доступа через открытую дверь прошел в здание трансформаторной подстанции, находящейся в ведении МУП "Тверьгорэлектро", где получил удар электричеством, вследствие чего скончался на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, трагедия произошла из-за ненадлежащего исполнения работниками МУП "Тверьгорэлектро" своих профессиональных обязанностей по оборудованию трансформаторной подстанции.

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