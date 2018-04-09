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Спасатели завершили откачку опасного вещества из сошедших с рельсов вагонов в Финляндии

Происшествия
9 апреля, 0:03 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 8, апреля. /ТАСС

Экологи продолжат оставаться на месте происшествия для установления ущерба для окружающей среды

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 апреля. /ТАСС/. Спасатели завершили откачку легковоспламеняющегося эфира из поврежденных цистерн сошедшего с рельсов железнодорожного состава рядом с городом Мянтюхарью на юго-востоке Финляндии. Об этом сообщила в воскресенье газета Iltalehti со ссылкой на Спасательное управление региона Южное Саво.

Издание указало, что на этом работа спасателей на месте происшествия завершена, но экологи продолжат оставаться в Мянтюхарью для установления ущерба для окружающей среды.

Как сообщило Финляндское информационное агентство STT, перевозка состава была в зоне ответственности финской железнодорожной компании VR, которая пока не называет собственника вагонов и конечный пункт их назначения.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что в результате аварии до 50 тыс. литров легковоспламеняющегося опасного вещества попали в окружающую среду. По данным Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды страны, речь идет о метил-трет-бутиловом эфире (используется для производства бензина). По словам представителя спасательных служб Ээро Ахо, "ущерб, нанесенный окружающей среде, очень существенный".

Движение пассажирских поездов на участке железной дороги между Мянтюхарью и рядом населенных пунктов нарушено, людей продолжат перевозить на автобусах в течение понедельника.

По оценкам, всего в составе было 50 вагонов, которые находились в Мянтюхарью на протяжении двух недель.

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