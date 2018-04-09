В Японии четыре человека пострадали в результате серии землетрясений на юго-западе страны

ТОКИО, 9 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате серии землетрясений, которая произошла в ночь с воскресенья на понедельник в юго-западной японской префектуре Симанэ. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным национального метеорологического управления Японии, магнитуда самого сильного подземного толчка составила 6,1. Его эпицентр находился недалеко от побережья Японского моря, а очаг залегал на глубине около 12 км. После этого сейсмологи зафиксировали еще порядка 20 афтершоков различной магнитуды.

В результате удара стихии в Симанэ без водоснабжения остались около 100 домов, еще 50 - без электричества. Для ликвидации последствий землетрясений в регионы направлены бойцы Сил самообороны Японии. Также при канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ был создан центр по сбору информации о случившемся.

Как отмечает энергокомпания Chugoku Electric Power, никаких внештатных ситуаций на остановленной АЭС "Симанэ" после подземных толчков зафиксировано не было.

Последний раз сильное землетрясение в Симанэ происходило 18 лет назад.