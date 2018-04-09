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На Дальнем Востоке за сутки зафиксировали 16 новых лесных пожаров

Происшествия
9 апреля, 5:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

К тушению огня привлекли 1028 человек и 176 единиц наземной техники

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Шестнадцать новых лесных пожаров зафиксировали за минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе департамента лесного хозяйства Рослесхоза по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 16 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 63 очага. На тушении огня работали 1028 человек, 176 единиц наземной техники, два воздушных судна", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Приморском крае и Амурской области. На территории последней в понедельник действуют 14 лесных пожаров, из которых шесть локализованы, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

"За прошедшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 25 природных пожаров. В настоящий момент продолжает действовать восемь, шесть локализированы, 11 ликвидировано. Больше всего пожаров зарегистрировано на территориях Зейского, Магдагачинского и Шимановского районов", - уточнили в ведомстве.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС России, из Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России в Амурскую область прибыл вертолет Ми-8. При этом, ликвидировать лесные пожары в Приамурье с воздуха он пока не сможет - водоемы для забора воды еще подо льдом и температура воздуха не позволяет применять вертолетные водосливные устройства. Вертолет задействуют для доставки специалистов лесного хозяйства и грузов к местам тушения.

В Приморском крае за прошедшие сутки ликвидировали восемь и локализовали 11 лесных пожаров. На утро понедельника в Приморье действующими остаются шесть лесных пожаров в Дальнегорском городском округе, Кавалеровском, Ханкайском и Чугуевском районах. Особый противопожарный режим ввели в пяти муниципалитетах Приморья и 25 муниципалитетах Амурской области.

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