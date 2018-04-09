В Хабаровске закрыли детский сад из-за вспышки кишечной инфекции

ХАБАРОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Вспышка кишечной инфекции произошла в одном из хабаровских детских садов, заболели восемь детей. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

"Зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией в детском саду №128. Восемь случаев заболевания", - сказала начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Каравянская.

Она уточнила, в сейчас проводится эпидемиологическое расследование, детский сад закрыт.