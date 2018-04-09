В Приморье действует крупный лесной пожар на 1,3 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Крупный лесной пожар площадью более 1,3 тыс. га действует в Дальнегорском городском округе в Приморском крае, сообщил в понедельник ТАСС начальник муниципального отдела ГО и ЧС Вячеслав Хван.

"Сегодня на территории городского округа действует четыре лесных пожара. Один из них локализован, площадь двух других не превышает 50 га. При этом очень крупный пожар продолжается на территории мономаховского лесничества, его площадь более 1,3 тыс. га. Сейчас на его тушении задействованы 17 человек, пять единиц техники и один бульдозер", - сказал Хван, добавив, что угрозы населенным пунктам ни один из этих пожаров не представляет.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Приморье ликвидировали восемь и локализовали 11 лесных пожаров. На утро понедельника в крае действующими остаются шесть лесных пожаров в Дальнегорском городском округе, Кавалеровском, Ханкайском и Чугуевском районах.

Особый противопожарный режим действует сейчас в пяти муниципалитетах Приморского края, в том числе в Дальнегорске.