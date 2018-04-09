В Чите закрыли детский сад на дезинфекцию после заболевания 17 детей

ЧИТА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Детский сад №63 в Чите закрыли на дезинфекцию после того, как 17 его воспитанников заболели норовирусной инфекцией. Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Любовь Дубина.

"У большинства заболевших детей легкая степень тяжести, у пятерых - средняя. Госпитализация им не понадобилась, лечение проводится амбулаторно. Детский сад закрыт, проводится дезинфекция. После контроля качества дезинфекции, детей допустят в учреждение при наличии справок от педиатров", - сказала Дубина.

Она отметила, что в ходе проверки в детском саду выявили нарушения. Специалисты Роспотребнадзора предполагают, что воспитанники могли получить инфекцию пищевым путем, так как этот вирус выявили у повара. "Меры в отношении руководства детсада будут приняты позже, сейчас наша задача - локализовать заболевание и не допустить его распространения", - добавила замруководителя регионального управления.

Норовирусная инфекция - наиболее распространенная причина рвоты и поноса. Иногда ее также называют кишечным гриппом.