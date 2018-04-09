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Из родильного отделения больницы в ЕАО эвакуировали женщин и детей из-за пожара

Происшествия
9 апреля, 6:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Пострадавших нет

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Возгорание произошло в родильном отделении больницы села Ленинское в Еврейской АО, эвакуированы персонал и женщины с новорожденными младенцами. Об этом сообщает ГУ МЧС России по области.

Сообщение о возгорании в родильном отделении Центральной районной больницы села Ленинское поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 07:37 (00:37 мск). Пожарные прибыли на место спустя несколько минут, очаг возгорания находился в предродовом кабинете на втором этаже больницы в районе жарового шкафа.

"В помещении немедленно сработала автоматическая пожарная сигнализация. На момент приезда спасателей медицинский персонал и пациенты уже самостоятельно эвакуировались на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, из здания больницы были эвакуировали 26 человек - 16 взрослых, включая персонал и находящихся там женщин, - и десять новорожденных. Пострадавших нет.

Пожарные быстро потушили возгорание, в результате предродовой кабинет закоптился продуктами горения, испорчены жаровой шкаф и кушетка. Пациенты и персонал уже вернулись в больницу. На месте работает пожарная инспекция.

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