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Ущерб от незаконной вырубки сосны в Иркутской области превысил 56 млн рублей

Происшествия
9 апреля, 7:40 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 9, апреля. /ТАСС

Сотрудники полиции задержали девять человек, "подозреваемых в нелегальной заготовке леса в особо крупном размере"

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ИРКУТСК, 9 апреля. /ТАСС/. Девять человек подозревают в Иркутской области в нелегальных заготовках леса, ущерб от которых превышает 56 млн рублей Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МВД по ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, полиция совместно с сотрудниками иркутского министерства лесного комплекса провела рейд в Балаганском лесничестве, в ходе которого выявили незаконную рубку сосны с объеме около 8,6 тыс. кубометров.

"На месте происшествия - в 135 км от районного центра - сотрудниками полиции задержаны и доставлены в отдел полиции девять мужчин, подозреваемых в нелегальной заготовке леса в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ ("Незаконная рубка леса в особо крупном размере"). Двух фигурантов уголовного дела арестовали, в отношении остальных избрали меру пресеччения в виде подписки о невыезде.

"Полицейскими изъяты спецтехника, бензопилы и сортимент леса. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превышает 56 млн рублей", - процитировали в пресс-службе Ирину Волк.

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