Пять подростков из Архангельской области пострадали в ДТП под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Пять подростков госпитализированы после ночного ДТП на автомобильной дороге Вологда - Новая Ладога в Ленинградской области. По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, группа детей ехала из Архангельской области.

"Минувшей ночью в Тихвинском районе произошло массовое ДТП, в котором пострадали семь человек, пять из которых подростки", - сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По данным полиции, ДТП произошло около 01:15 часов на 462 км автодороги Вологда - Новая Ладога. "Водитель, управляя автомобилем Acura, в котором находились подростки из г. Вельск Архангельской области в возрасте от 13 до 16 лет, при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАЗ" с полуприцепом и последующим столкновением с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом", - сообщили в пресс-службе.

Всех пострадавших госпитализировали. Родителям несовершеннолетних сообщено о произошедшем, отметили в полиции.