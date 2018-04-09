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СК возбудил дело из-за жесткого обращения с детьми в больнице Новосибирска

Происшествия
9 апреля, 8:39 UTC+3 Новосибирск Новосибирск 9, апреля. /ТАСС

Накануне в соцсетях появилось видео, где врач, предположительно, бросает младенца на стол

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© Александр Рюмин/ТАСС

Новосибирск, 9 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту жесткого обращения с детьми в Детской городской клинической больнице (ГКБ) № 4 Новосибирска. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По факту жестокого обращения с малышами - "отказниками" в Детской ГКБ № 4 Новосибирска возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Опрашиваются медработники", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, предположительно, бросает младенца на стол. На видео слышно, как из палаты доносится плач детей.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 9 апреля попросил региональным минздрав проверить корректность поведения персонала медицинских учреждений.

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