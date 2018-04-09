Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пять пациентов наркологического диспансера в Костроме пострадали при пожаре

Происшествия
9 апреля, 8:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Возгорание на площади 6 кв. м. произошло в одной из палат

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 апреля. Пожар произошел в наркологическом диспансере в Костроме, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Сегодня ранним утром произошло возгорание в одной из палат стационара Костромского областного наркологического диспансера, которое было ликвидировано за полчаса. Пожарными совместно с персоналом учреждения было эвакуировано 22 пациента", - сказали в ведомстве.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что при пожаре пострадали пять пациентов диспансера. Площадь возгорания составила 6 кв. м. Его причины устанавливаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Костромская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США
2
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
3
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
4
Французские военные отвергли причастность к удару по военному аэродрому в Сирии
5
Слуцкий: удар по аэродрому Т-4 в Сирии играет на руку только террористам
6
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
7
Сирийская авиабаза подверглась ракетному удару
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости