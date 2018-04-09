Пять пациентов наркологического диспансера в Костроме пострадали при пожаре

ТАСС, 9 апреля. Пожар произошел в наркологическом диспансере в Костроме, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Сегодня ранним утром произошло возгорание в одной из палат стационара Костромского областного наркологического диспансера, которое было ликвидировано за полчаса. Пожарными совместно с персоналом учреждения было эвакуировано 22 пациента", - сказали в ведомстве.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что при пожаре пострадали пять пациентов диспансера. Площадь возгорания составила 6 кв. м. Его причины устанавливаются.