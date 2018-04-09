СК начал проверку информации о вспышке кишечной инфекции в детсаде Хабаровска

ТАСС, 9 апреля. Следователи организовали проверку после появления в СМИ информации о вспышке кишечной инфекции в детском саде № 128 в Хабаровске. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

"В СМИ и интернете размещены сведения о вспышке заболеваемости кишечной инфекцией среди воспитанников детского сада № 128 г. Хабаровска. По данному факту следственными органами СК РФ по Хабаровскому проводится проверка", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают точное количество пострадавших и причины, по которым могла произойти вспышка заболевания.

Как ранее сообщила ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Каравянская, в детском саде № 128 выявлено восемь случаев заболевания, учреждение закрыто.