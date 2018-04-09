Украинские пограничники не пропустили экипаж судна "Норд" в Крым

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Члены экипажа задержанного на Украине рыболовецкого сейнера "Норд" пытались попасть на территорию Крыма через пропускной пункт "Чонгар" в Херсонской области, однако не были пропущены украинскими пограничниками. Об этом в беседе с ТАСС сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"Последний раз они пытались выехать сегодня ночью в Крым на Чонгаре", - отметил он, добавив, что членам экипажа это сделать не удалось.

Слободян пояснил, что через пропускной пункт они не были пропущены, так как "у них нет документов, которые дают возможность выезда за границу".

По его словам, украинские пограничники будут готовы пропустить моряков, если у них будут документы, "выданные на законных основаниях, которые дают право пересечения админграницы".

На просьбу прокомментировать сделанное ранее заявление представителя керченского рыбколхоза имени 1 мая Анны Шевелевой о том, что "украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам", Слободян отказался это делать, назвав ее высказывание "манипуляционным заявлением".

Кроме этого, спикер Госпогранслужбы сообщил, что на судно "Норд" наложен арест, и "разбирательства в судах будут идти еще не один день".