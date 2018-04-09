Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинские пограничники не пропустили экипаж судна "Норд" в Крым

Происшествия
9 апреля, 10:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, апреля. /ТАСС

Члены экипажа рыболовецкого сейнера пытались попасть на территорию Крыма через пропускной пункт "Чонгар" в Херсонской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Константин Чергинский/ТАСС

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Члены экипажа задержанного на Украине рыболовецкого сейнера "Норд" пытались попасть на территорию Крыма через пропускной пункт "Чонгар" в Херсонской области, однако не были пропущены украинскими пограничниками. Об этом в беседе с ТАСС сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Смотрите также

Посольство РФ на Украине прорабатывает вопрос скорейшей отправки в Россию экипажа "Норда"

Погранслужба Украины: экипаж судна "Норд" не выпущен в РФ из-за проблем с документами

Посольство РФ: экипажу российского судна "Норд" не позволили покинуть Украину

Судовладелец: украинская сторона гарантировала переход границы с РФ для моряков "Норда"

"Последний раз они пытались выехать сегодня ночью в Крым на Чонгаре", - отметил он, добавив, что членам экипажа это сделать не удалось.

Слободян пояснил, что через пропускной пункт они не были пропущены, так как "у них нет документов, которые дают возможность выезда за границу".

По его словам, украинские пограничники будут готовы пропустить моряков, если у них будут документы, "выданные на законных основаниях, которые дают право пересечения админграницы".

На просьбу прокомментировать сделанное ранее заявление представителя керченского рыбколхоза имени 1 мая Анны Шевелевой о том, что "украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам", Слободян отказался это делать, назвав ее высказывание "манипуляционным заявлением".

Кроме этого, спикер Госпогранслужбы сообщил, что на судно "Норд" наложен арест, и "разбирательства в судах будут идти еще не один день".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Ситуация вокруг ареста сейнера "Норд"
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США
2
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
3
Украинские пограничники не пропустили экипаж судна "Норд" в Крым
4
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
5
Сирийская авиабаза подверглась ракетному удару
6
МО РФ: израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4
7
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости