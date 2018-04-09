Спасатели сняли более 50 рыбаков с отколовшейся льдины у берегов Сахалина

ТАСС/Ruptly

ТАСС, 9 апреля. Специалисты МЧС успешно провели операцию по спасению 54 рыбаков-любителей, оказавшихся на отколовшейся льдине в заливе Мордвинова у юго-восточного побережья Сахалина, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Ранее в 500 метрах от берега в заливе Мордвинова на ледяном поле образовалась трещина шириной 10 метров, за которой, по первоначальной информации, находились около 30 рыбаков-любителей. На помощь рыбакам выдвинулись спасатели и инспекторы ГИМС МЧС России.

"Спасатели доставили на берег последнего из рыбаков-любителей, оказавшихся на оторванной льдине. 54-й по счету [рыбак] был доставлен на берег в 16:20 (08:20 мск). За медицинской помощью никто из снятых со льдины рыбаков не обращался", - говорится в сообщении.

Накануне МЧС региона через СМИ и смс-рассылку распространило предупреждение о возможном отрыве льда в заливе Мордвинова. Рыбаки, по словам спасателей, пренебрегли этим предупреждением, что и привело к опасной ситуации.

Сейчас в южной части Сахалина установились дневные положительные температуры. Вместе с сильным ветром на побережье они разрушают прибрежный лед. Уже 15 апреля на Сахалине открывается навигация маломерных судов. Спасатели вновь предупреждают граждан об опасности рыбалки и выхода на оставшиеся льдины в таких условиях.