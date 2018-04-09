Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели сняли более 50 рыбаков с отколовшейся льдины у берегов Сахалина

Происшествия
9 апреля, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В МЧС отметили, что за медицинской помощью никто из рыбаков не обращался

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС/Ruptly

ТАСС, 9 апреля. Специалисты МЧС успешно провели операцию по спасению 54 рыбаков-любителей, оказавшихся на отколовшейся льдине в заливе Мордвинова у юго-восточного побережья Сахалина, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Ранее в 500 метрах от берега в заливе Мордвинова на ледяном поле образовалась трещина шириной 10 метров, за которой, по первоначальной информации, находились около 30 рыбаков-любителей. На помощь рыбакам выдвинулись спасатели и инспекторы ГИМС МЧС России.

"Спасатели доставили на берег последнего из рыбаков-любителей, оказавшихся на оторванной льдине. 54-й по счету [рыбак] был доставлен на берег в 16:20 (08:20 мск). За медицинской помощью никто из снятых со льдины рыбаков не обращался", - говорится в сообщении.

Накануне МЧС региона через СМИ и смс-рассылку распространило предупреждение о возможном отрыве льда в заливе Мордвинова. Рыбаки, по словам спасателей, пренебрегли этим предупреждением, что и привело к опасной ситуации.

Сейчас в южной части Сахалина установились дневные положительные температуры. Вместе с сильным ветром на побережье они разрушают прибрежный лед. Уже 15 апреля на Сахалине открывается навигация маломерных судов. Спасатели вновь предупреждают граждан об опасности рыбалки и выхода на оставшиеся льдины в таких условиях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сахалинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс доллара обновил максимум 2018 года
2
"Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США
3
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
4
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
5
Постпред РФ: власти Сирии предупреждали ОЗХО о готовящейся провокации в Восточной Гуте
6
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
7
МО РФ: израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости