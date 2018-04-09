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Подозреваемые в серии краж автомобилей задержаны в Московской области

Происшествия
9 апреля, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Полиция проверяет причастность четырех задержанных к аналогичным преступлениям

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали четырех подозреваемых в серии краж иномарок на территории Москвы и Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Установлено, что в Балашихе злоумышленники разбили стекло дорогостоящей иномарки, при помощи электронного устройства завели двигатель, а затем скрылись на похищенном автомобиле. Их сопровождали соучастники на нескольких машинах. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны четверо подозреваемых - уроженцы одного из государств Средней Азии в возрасте от 24 до 45 лет", - сказала она.

Также, по ее словам, в Щелковском районе Подмосковья в месте временного проживания задержанных сотрудники полиции обнаружили электронные устройства для запуска двигателя и подавления GPS-сигнала, мобильные телефоны, пластины государственных регистрационных знаков. Кроме того, найдены похищенная автомашина и автомобили сопровождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, а в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проверяется их причастность к аналогичным преступлениям.

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