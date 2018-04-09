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В Москве задержан мужчина, напавший на женщину и ее сына

Происшествия
9 апреля, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Женщина выписана из больницы, ее сын находится в реанимации

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу по проходившим мимо женщине и ее 22-летнему сыну на юго-западе Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, днем 8 апреля мужчина у подъезда жилого дома по улице Гарибальди напал на проходящую мимо женщину с сыном и произвел из имеющегося при нем огнестрельного оружия по не менее одному выстрелу в область лица каждого из потерпевших. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и начал наносить ему удары битой в область головы и туловища", - сообщила Иванова.

Сотрудники магазина выбежали на улицу и позвали полицейских, которые задержали нападавшего. Женщина и ее сын были госпитализированы. Сейчас женщина выписана из больницы, а ее сын находится в реанимации. По данному факту в отношении 46-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "Следствию предстоит назначить ряд судебных экспертиз, а также проверить психическое здоровье подозреваемого. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель ГСУ.

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