Бродячая собака напала на 4-летнюю девочку в Подмосковье

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства нападения бродячей собаки на 4-летнюю девочку в Ногинске. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, инцидент произошел 7 апреля, когда девочка гуляла с отцом около дома.

"В какой-то момент девочка обняла бродячую собаку, на что та укусила ее в область лица. После этого отец девочки ударил собаку, и она отпустила ребенка", - рассказала Врадий.

Девочка была госпитализирована, в больнице ей поставлен диагноз: "укушенная рана губы и лица". Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следствие проводит проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Это не единственный случай нападения бродячих собак на людей в этом году. Так, в Махачкале 4-летний мальчик погиб от укусов собак, в Нижнем Тагиле собаки напали на женщину и ее 4-летнего сына. В Подмосковье расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть мужчины в результате укусов собак (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и оказания индивидуальным предпринимателем услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).