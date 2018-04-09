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В Амурской области двое детей скончались в больнице после ДТП

Происшествия
9 апреля, 11:26 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 9, апреля. /ТАСС

Региональное управление СК проводит проверку

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Двое 12-летних подростков скончались в больнице от полученных травм в результате ДТП на Зейском водохранилище в Амурской области. Об этом сообщила в понедельник начальник пресс-службы управления МВД России по региону Инна Карташова.

"По предварительной информации, 8 апреля около 21:00 (15:00 мск) произошло столкновение автомобилей Toyota Carib и ВАЗ-2121. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу водители обоих автомобилей, трое 12-летних пассажиров автомобиля Toyota и пассажирка отечественного автомобиля", - сказала Карташова, отметив, что двое мальчиков от полученных травм скончались в больнице.

По словам старшего помощника руководителя, СУ СК РФ по Амурской области Алексея Лубинского, проводится проверка. "По результатам проверки будет принято процессуально решение", - сказал он.

На место происшествия санавиацией отправили следственно-оперативную группу регионального УМВД.

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