Пилот разбившегося на Ставрополье вертолета скончался в больнице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Пилот вертолета Ми-2, который потерпел крушение в Ставропольском крае 5 апреля, скончался в больнице. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Да, умер [пилот]. Идет проверка, устанавливаются все обстоятельства", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вертолет упал при проведении сельхозработ. В результате ЧП пострадал пилот, он был доставлен в больницу с серьезными травмами. Причиной происшествия, по данным МЧС, мог стать отказ двигателя.