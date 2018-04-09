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Пилот разбившегося на Ставрополье вертолета скончался в больнице

Происшествия
9 апреля, 11:23 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, апреля. /ТАСС

При крушении мужчина получил тяжелые травмы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Пилот вертолета Ми-2, который потерпел крушение в Ставропольском крае 5 апреля, скончался в больнице. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Да, умер [пилот]. Идет проверка, устанавливаются все обстоятельства", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вертолет упал при проведении сельхозработ. В результате ЧП пострадал пилот, он был доставлен в больницу с серьезными травмами. Причиной происшествия, по данным МЧС, мог стать отказ двигателя.

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