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Спасатели обнаружили тело ребенка при тушении пала травы в Хабаровске

Происшествия
9 апреля, 11:29 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 9, апреля. /ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело

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ХАБАРОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Пожарные обнаружили тело ребенка во время тушения пала травы в районе пивоваренного завода в Хабаровске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Пожарные нашли тело несовершеннолетнего во время проведения работ по ликвидации пала сухой растительности в районе завода "Балтика" в Хабаровске, сообщили в соответствующие органы", - уточнили в ведомстве.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, по факту обнаружения тела несовершеннолетнего ребенка возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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