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Жителя Обнинска приговорили к 18 годам колонии за 64 преступления в отношении 12 детей

Происшествия
9 апреля, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Мужчина с помощью соцсетей отправлял детям интимные фотографии, после чего склонял к личным встречам

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ТАСС, 9 апреля. Суд приговорил 49-летнего жителя Обнинска (Калужская область) к 18 годам колонии строгого режима за совершение 64 преступлений в отношении половой неприкосновенности 12 малолетних детей, с которыми он знакомился в соцсетях, сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по Калужской области.

Как установил суд, в 2015 году житель Обнинска начал в сети переписку с малолетними девочками от лица несуществующих несовершеннолетних парня и девушки. Мужчина отправлял им фотографии интимного содержания, а затем путем обмана, уговоров и угроз требовал прислать свои фотографии в обнаженном виде. Кроме того, мужчина склонял малолетних к личным встречам, которые происходили, как правило, в его машине, где он совершал изнасилования и иные действия сексуального характера. Переписку со злоумышленником обнаружила мама одной из потерпевших, которая обратилась в правоохранительные органы.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в ведомстве.

Мужчина признан виновным по статьям "изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего" (ч.4 ст. 131 и ч.4 ст. 132 УК РФ ), "незаконное распространение сведений о частной жизни лица" (ч.1 ст. 137 УК РФ), "изготовление материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних и использование несовершеннолетних в целях изготовления таких материалов" (ч.2 ст. 242.1 и ч.2 ст. 242.2 УК РФ).

Установить подозреваемого удалось оперативным путем. Всего выявлено 64 эпизода его преступной деятельности в отношении 12 детей в возрасте от 9 до 13 лет. Потерпевшие проживали на территории Калужской, Московской и Саратовской областей.

Проведенная в отношении фигуранта психиатрическая экспертиза показала, что мужчина склонен к педофилии и осознает ее.

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