Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозере не явились на первое заседание суда

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 апреля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года. Потерпевшие и их представители на первое судебное заседание не явились, сообщил судья Александр Смирнов.

"На судебное заседание вызывались потерпевшие и их законные представители. По делу имеются 57 потерпевших и 33 их законных представителя. Все они - жители Москвы, всем им направлялись постановления о назначении судебного заседания и судебные повестки, в четверг-пятницу им звонили по телефону, чтобы удостовериться о получении документов. Никто из них на судебное заседание не явился", - сказал судья.

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов потерпевших Дмитрия Лапина и Натальи Степановой о проведении заседания в их отсутствие "в связи с территориальной удаленностью".

Представитель карельской прокуратуры приступил к оглашению обвинительного заключения.

Фигуранты дела

На скамье подсудимых шесть человек: бывший директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, экс-начальник лагеря Вадим Виноградов, бывшие инструктора лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и. о. руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович. В зависимости от роли каждого представители лагеря обвиняются по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности", а сотрудники регионального Роспотребнадзора - по ст. 293 УК РФ "Халатность".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря на лодках в акваторию озера. Одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

Следствие считает, что Коваленко и Котович были осведомлены о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допускаемых руководителем ООО "Парк-отель "Сямозеро". Однако, несмотря на все нарушения, региональное управление Роспотребнадзора выдало компании заключение о соответствии заявленного организацией вида деятельности, что дало возможность лагерю продолжить работу.

В рамках расследования дела СК возбудил несколько уголовных дел. Бывший директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и экс-начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей с июня 2016 года, остальные обвиняемые - под подпиской о невыезде.

Фельдшера Суоярвской районной больницы Ирину Щербакову, принявшую звонок тонущего на озере мальчика за шутку, в апреле 2017 года приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.