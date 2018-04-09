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На мусорном полигоне "Аннино" в Подмосковье зафиксировано задымление

Происшествия
9 апреля, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Полигон был закрыт в декабре 2016 года

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Задымление зафиксировано в понедельник на закрытом мусорном полигоне "Аннино" в Рузском округе Московской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"Задымление на закрытом полигоне было зафиксировано в понедельник, на место выехала машина с грунтом для тушения очага, однако активисты перекрыли въезд на полигон, препятствуя работе техники. На закрытый полигон ТБО "Аннино" в Рузском городском округе приехали сотрудники министерства экологии Московской области", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что очаг тления планируется засыпать грунтом.

Глава городского округа Максим Тарханов отметил, что всего было обнаружено три очага задымления. "Обследовано тело полигона, обнаружено три очага задымления, которые необходимо ликвидировать в ближайшее время", - приводит его слова пресс-служба администрации.

По данным администрации округа, полигон "Аннино" работал с 1975 года и был закрыт в декабре 2016 года. Он принимал отходы со всей территории Рузского округа и частично с городских округов Звенигород и Истра. Сейчас свалку готовят к рекультивации.

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