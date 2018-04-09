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В Подмосковье задержаны воры, совершившие полсотни краж из частных домов

Происшествия
9 апреля, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В отношении шести задержанных возбуждено уголовное дело о краже

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ задержали шестерых подозреваемых в серии краж из частных домовладений в Московской и Калужской областях. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, всего совершено более 50 таких преступлений.

"Задержаны участники этнической группы, подозреваемые в совершении около 50 краж из квартир и частных домовладений, расположенных на территории города Москвы, Московской и Калужской областей. Злоумышленники тщательно готовились: подбирали объект, затем осуществляли наблюдение за ним, определяли способ проникновения и пути отхода. Используя инструменты для вскрытия входных дверей и оконных рам, они проникали в жилища, где похищали денежные средства, ювелирные изделия и другие материальные ценности", - сказала она.

Задержанными оказались шестеро уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, в отношении них возбуждено дело о краже и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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