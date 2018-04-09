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Источник: в администрацию Серпуховского района Подмосковья вновь пришли с обысками

Происшествия
9 апреля, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В администрации района 5 апреля уже проходили обыски, которые, как предполагается, были связны с отмыванием денег через подставной фонд

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пришли с обысками в администрацию Серпуховского района Московской области, в настоящее время там проходит выемка документации. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В администрации Серпуховского района сейчас проводятся следственные действия, изымается документация. По предварительной информации, они связаны с махинациями с землей", - сказал ТАСС собеседник агентства, не уточнив, возбуждено ли уголовное дело.

5 апреля в администрации также прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы за последние 10 лет. Предположительно, следственные действия были связны с отмыванием денег через подставной фонд.

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