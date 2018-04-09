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Чиновника комитета промышленности Курской области заподозрили в получении крупной взятки

Происшествия
9 апреля, 13:48 UTC+3 КУРСК КУРСК 9, апреля. /ТАСС

Начальник отдела организации перевозок получил свыше 2 млн рублей от предпринимателя, нарушавшего правила перевозки пассажиров

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КУРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Следователи предъявили начальнику отдела организации перевозок комитета промышленности, транспорта и связи Курской области обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В общей сложности за 4 года чиновник получил свыше 2 млн рублей от предпринимателя, нарушавшего правила перевозки, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Начальнику отдела организации перевозок комитета промышленности, транспорта и связи Курской области предъявлено обвинение по статье "Получение должностным лицом взятки за попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере". На период следствия обвиняемый заключен под стражу", - уточнили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, за 4 года чиновник получил от индивидуального предпринимателя, нарушавшего правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, взятку на сумму свыше 2 млн 150 тыс. рублей. Чиновника задержали сотрудники областного управления ФСБ 2 апреля при получении очередной взятки в 150 тыс. рублей.

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