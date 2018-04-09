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На Ставрополье приостановили работу 11 торговых центров после проверок

Происшествия
9 апреля, 13:37 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 9, апреля. /ТАСС

В крае возбудили 90 дел об административных правонарушениях

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СТАВРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Судебные приставы приостановили работу 11 торговых центров в Ставропольском крае после проверок на соблюдение правил противопожарной безопасности, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора края. Администрации зданий занимаются устранением нарушений.

"В настоящее время приостановлена деятельность двух торговых центров в Ставрополе, четырех - в Пятигорске, трех - в Благодарном и двух - в Буденновске. Возбуждено 90 дел об административных правонарушениях. Проверочные мероприятия продолжаются", - уточняется в сообщении.

В краевой столице до решения суда приостановлена работа крупнейшего торгового центра города. ТЦ "Космос" находится в крупном развивающемся микрорайоне, здание построено "с нуля", его площадь превышает 20 тыс. квадратных метров, на третьем этаже находится многозальный кинотеатр, его площадь - порядка 4 тыс. квадратных метров.

"Прошла оперативная внезапная проверка, нам выдано постановление, где отражены все замечания. Время на устранение дано до 12 апреля [на эту дату назначено заседание суда]. Надеемся, что уже в ближайшие дни пригласим комиссию для повторной проверки. Были вопросы по сигнализации, в каких-то магазинах не хватало датчиков [дыма], эту работу уже завершаем", - сообщили ТАСС в администрации торгового центра.

Помимо торгово-развлекательных комплексов на Ставрополье идет проверка детских досуговых центров, учреждений культуры, спортивных сооружений. Проверили уже 448 объектов из запланированных 493. Обнаружили свыше 800 нарушений, в числе которых захламленные горючими материалами эвакуационные выходы, отсутствие установок автоматического пожаротушения, недочеты в работе пожарных сигнализаций.

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