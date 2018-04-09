Суд в Петербурге отправил под домашний арест совладельца "Юлмарта" Костыгина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга в понедельник удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест совладельца "Юлмарта" Дмитрия Костыгина по делу о мошенничестве в сфере кредитования, передает корреспондент ТАСС из суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать Косыгину меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказала судья Наталья Баева.

Мера пресечения будет действовать до 14 мая текущего года - в рамках продленного срока следствия. Суд также разрешил Костыгину покидать квартиру ежедневно на четыре часа, посещать место работы в ООО "Ряды", а также разрешил няням его пятерых детей посещать их в квартире и помогать с уходом.

Вину Костыгин не признает. По словам защитников бизнесмена, на данный момент Костыгин ведет переговоры со "Сбербанком" об урегулировании вопроса по непогашенному долгу в 1 млрд рублей: "Это тот самый миллиард, который, по версии следствия, был похищен. Просим приобщить к материалам соглашение о намерении реструктуризировать долг", - отметили защитники Костыгина на сегодняшнем заседании. Суд документы приобщил.

Ранее суд отказал следствию продлевать Костыгину меру пресечения, тем самым фактически выпустил совладельца компании "Юлмарт" на свободу. Следствие снова обратилось в суд с ходатайством о домашнем аресте. По версии следствия, Костыгин в марте 2016 года заключил соглашение со "Сбербанком" об открытии кредитной линии. Согласно договору, предприниматель получил от банка 1 млрд рублей, при этом "не намеревался исполнять условия договора и предоставил в ПАО "Сбербанк" ложные сведения о финансовом состоянии НАО "Юлмарт", а деньгами распорядился по своему усмотрению".