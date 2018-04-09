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"Почта России" выявила группу сотрудников, похищавших посылки в Москве

Происшествия
9 апреля, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В компании сообщили, что задержанных уволят

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности "Почты России" выявила среди сотрудников компании нескольких человек, укравших десятки посылок из сортировочного пункта в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

"Банда действовала несколько недель. Содержимое похищенных отправлений злоумышленники выносили из сортировочного пункта в Москве под видом личных вещей и вывозили их на личном транспорте, оболочки отправлений утилизировали, а похищенное реализовывали через интернет- сервис бесплатных объявлений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для задержания подозреваемых сотрудники службы безопасности "Почты России" организовали круглосуточное наблюдение за их действиями. "При очередной попытке кражи отправлений все соучастники преступной группы были задержаны с поличным и переданы сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время данные сотрудники почты отстранены от исполнения служебных обязанностей и в дальнейшем будут уволены", - отметил собеседник агентства.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о краже, а возмещение за похищенные почтовые отправления будет выплачено в соответствии с законом "О почтовой связи".

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