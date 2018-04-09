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В управлении федерального казначейства в Дагестане изымают документы

Происшествия
9 апреля, 15:28 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 9, апреля. /ТАСС

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, есть информация о получении должностными лицами взятки

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МАХАЧКАЛА, 9 апреля. /ТАСС/. В управлении федерального казначейства по Республике Дагестан проходят оперативно-следственные мероприятия, в том числе с выемкой документов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах республики.

"В понедельник во второй половине дня сотрудники ФСБ совместно с МВД и следственными органами проводят оперативные мероприятия в здании казначейства по Республике Дагестан. Мероприятия проводятся в рамках проверки информации по незаконному перечислению средств по незаконным государственным и муниципальным контрактам на сумму свыше 2 млрд рублей", - сообщил собеседник, добавив, что идет в том числе выемка документов.

По его словам, есть информация и о получении должностными лицами казначейства взятки, она также проверяется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Официальными комментариями от правоохранительных органов Дагестана относительно проходящих в казначействе мероприятий ТАСС не располагает.

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