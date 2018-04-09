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Суд заочно арестовал основателя тренинговой организации "Зеора"

Происшествия
9 апреля, 16:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, апреля. /ТАСС

Виктор Маркелов ранее исчез из-под домашнего ареста

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд вынес решение об аресте одного из создателей тренинговой организации "Зеора" Виктора Маркелова, обвиняемого в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Предположительно, после исчезновения из-под домашнего ареста Маркелов находится в Германии, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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"Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Маркелова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением")", - говорится в сообщении.

Мера пресечения будет действовать с момента задержания Маркелова на территории России, или с момента передачи его российским правоохранительным органам.

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