Суд заочно арестовал основателя тренинговой организации "Зеора"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд вынес решение об аресте одного из создателей тренинговой организации "Зеора" Виктора Маркелова, обвиняемого в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Предположительно, после исчезновения из-под домашнего ареста Маркелов находится в Германии, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Маркелова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением")", - говорится в сообщении.

Мера пресечения будет действовать с момента задержания Маркелова на территории России, или с момента передачи его российским правоохранительным органам.