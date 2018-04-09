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Экс-глава отряда горноспасателей осужден за взятку от бывшего руководства "Воркутауголь"

Происшествия
9 апреля, 16:30 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 9, апреля. /ТАСС

Леонид Лобков отправился в тюрьму на семь лет и заплатит штраф в 1,8 млн рублей

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СЫКТЫВКАР, 9 апреля. /ТАСС/. Воркутинский городской суд приговорил бывшего командира филиала военизированного горноспасательного отряда в Воркуте Леонида Лобкова к семи годам строгого режима со штрафом в 1,8 млн рублей за взятку в 900 тыс. рублей от прежнего руководства компании "Воркутауголь". Об этом сообщили в понедельник в прокуратуре Республики Коми.

Уголовное дело в отношении Лобкова возбудили в ходе расследования причин аварии на шахте "Северная", которая произошла в феврале 2016 года и унесла жизни 36 человек, в том числе пяти горноспасателей. В ходе расследования причин аварии выяснилось, что бывшее руководство угледобывающего предприятия - гендиректор "Воркутауголь" Вадим Шаблаков и руководитель компании "Северсталь Менеджмент" Вадим Ларин платили взятки руководителям контрольных органов.

"Суд признал бывшего командира горноспасателей виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки - 1,8 млн рублей. Также у осужденного конфискованы 900 тыс. рублей, полученные в результате совершения преступления", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с апреля по октябрь 2015 года Лобков получил 900 тыс. рублей взятки, содействовал снижению затрат компании "Воркутауголь" на горноспасательное обслуживание, "допускал попустительство и оказывал общее покровительство при рассмотрении вопросов о согласовании или рассогласовании плана ликвидации аварии и его отдельных позиций в отношении обслуживаемых горноспасателями объектов "Воркутауголь".

В получении взяток также уличены экс-руководитель Печорского управления Ростехнадзора Александр Гончаренко, который, по версии следствия, получил не менее 810 тыс. рублей, и начальник Воркутинского отдела государственной инспекции труда Петр Гильц - не менее 1 млн рублей. Гончаренко полностью признал вину и содействовал следствию. В феврале этого года он приговорен к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в 1,62 млн рублей. Гильц вину не признавал и покончил с собой в камере СИЗО в декабре 2016 года.

"Лобков не признал свою вину ни в ходе предварительного расследования дела, ни в суде. Все это время он содержался под стражей", - уточнили ТАСС в прокуратуре республики. Ранее сообщалось, что Шаблаков активно сотрудничал со следствием, а Ларин скрылся от правоохранительных органов в Лондоне, находится в розыске. "Воркутауголь" оштрафована на 30,5 млн рублей за взятки контролирующим органам.

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