В Татарстане отправили под домашний арест полицейского, подозреваемого в получении взятки

КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Суд в Татарстане отправил под домашний арест до 5 июня 2018 года начальника отдела угрозыска МВД по Республике Татарстан Романа Пахомова, подозреваемого в получении взятки в размере $100 тыс., сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пахомова Романа Владимировича и избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 26 суток, то есть до пятого июня 2018 года", - говорится в постановлении.

Суд принял во внимание, что Пахомов имеет постоянное место жительства, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, ранее не судим, имеет государственную награду за хорошую службу в МВД и дал показания о причастности к совершению преступления.

Как сообщал ранее ТАСС, Пахомова задержали с поличным 5 апреля.

По версии следствия, в производстве следственной части Главного следственного управления (ГСУ) МВД по Татарстану находилось уголовное дело четырех граждан по незаконной банковской деятельности. В сентябре 2017 года Пахомов по сговору с неустановленными должностными лицами МВД по Татарстану предложил одному из фигурантов дела передать полицейским 7 млн рублей за то, что последнего и его знакомых не привлекут к уголовной ответственности.