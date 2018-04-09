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В Петербурге в суд передали дело о неуплате налогов гендиректором структуры Метростроя

Происшествия
9 апреля, 17:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, апреля. /ТАСС

По версии следствия, Андрей Морозов при пособничестве предпринимателя Олега Хорева в 2011 - 2013 году уклонился от уплаты налогов ЗАО "СМУ-11 Метрострой" на сумму 708 млн рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Следователи в Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора ЗАО "СМУ-11 Метрострой" Андрея Морозова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Как сообщили в понедельник в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Петербургу, дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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"Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора крупнейшего подрядчика при строительстве линий метрополитена Санкт-Петербурга ЗАО "СМУ-11 Метрострой" Андрея Морозова и предпринимателя Олега Хорева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов") и ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Пособничество в уклонении от уплаты налогов"). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, Морозов при пособничестве Хорева уклонился от уплаты налогов ЗАО "СМУ-11 Метрострой" на сумму 708 млн рублей. Обвиняемые, считают следователи, готовили фиктивные документы о выполнении работ при строительстве метрополитена подконтрольными им фирмами-однодневками и на основании этого вносили в налоговые декларации ЗАО "СМУ-11 Метрострой" за 2011 - 2013 годы заведомо ложные сведения.

Ранее ТАСС сообщал, что уголовное дело возбудили осенью прошлого года. Морозова задержали и отправили под домашний арест. В феврале текущего года Приморский районный суд Петербурга выпустил его под залог в один млн рублей.

ЗАО "СМУ-11 Метрострой" - крупная компания, выступающая подрядчиком "Метростроя" на ряде объектов. Компания принимала участие в строительстве всех линий петербургского метро на станциях "Проспект Ветеранов", "Выборгская", "Девяткино", "Рыбацкое" и других.

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