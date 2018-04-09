Двое сотрудников казначейства в Дагестане подозреваются в получении крупной взятки

МАХАЧКАЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Два сотрудника управления федерального казначейства по Республике Дагестан подозреваются в получении взятки в крупном размере, сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах республики.

"Двое специалистов казначейства подозреваются в получении взятки в крупном размере. Деньги они получили за то, что не отреагировали должным образом на выявленные в ходе проверки в одной из структур нарушения закона", - сообщил собеседник, не уточнив сумму взятки. По его словам, по данному факту возбудили уголовное дело, подозреваемых доставили в следственные органы.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах Дагестана сообщал, что во второй половине дня понедельника в управлении федерального казначейства по Республике Дагестан прошли оперативно-следственные мероприятия, в том числе с выемкой документов.

По словам источника, мероприятия проводились в рамках проверки информации по незаконному перечислению средств по незаконным государственным и муниципальным контрактам на сумму свыше 2 млрд рублей. Кроме того, проверялась информация о получении должностными лицами казначейства взятки.

Официальными комментариями от правоохранительных органов Дагестана относительно проходящих в казначействе мероприятий ТАСС не располагает.