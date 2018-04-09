Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двое сотрудников казначейства в Дагестане подозреваются в получении крупной взятки

Происшествия
9 апреля, 17:14 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 9, апреля. /ТАСС

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, деньги они получили за то, что не отреагировали на выявленные в ходе проверки в одной из структур нарушения закона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Два сотрудника управления федерального казначейства по Республике Дагестан подозреваются в получении взятки в крупном размере, сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах республики.

"Двое специалистов казначейства подозреваются в получении взятки в крупном размере. Деньги они получили за то, что не отреагировали должным образом на выявленные в ходе проверки в одной из структур нарушения закона", - сообщил собеседник, не уточнив сумму взятки. По его словам, по данному факту возбудили уголовное дело, подозреваемых доставили в следственные органы.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах Дагестана сообщал, что во второй половине дня понедельника в управлении федерального казначейства по Республике Дагестан прошли оперативно-следственные мероприятия, в том числе с выемкой документов.

По словам источника, мероприятия проводились в рамках проверки информации по незаконному перечислению средств по незаконным государственным и муниципальным контрактам на сумму свыше 2 млрд рублей. Кроме того, проверялась информация о получении должностными лицами казначейства взятки.

Официальными комментариями от правоохранительных органов Дагестана относительно проходящих в казначействе мероприятий ТАСС не располагает.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
2
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
3
Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке московского метро
4
Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями
5
Что известно об авиаударе по сирийской базе Т-4
6
Путин и Меркель подтвердили свои позиции по проекту "Северный поток-2"
7
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости