В Самаре горит здание бывшего ресторана

ТАСС/Ruptly

САМАРА, 9 апреля. /ТАСС/. Здание бывшего ресторана горит в Самаре, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"Горит крыша здания бывшего ресторана, находящегося на реконструкции. Сообщение о возгорании поступило в 17:00 мск. Площадь пожара 200 кв. м. Данных о пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Самара приняла пожарный челлендж pic.twitter.com/7XydF8E6oL — Миу Кошка (@Meow_kshk) 9 апреля 2018 г.

В управлении МЧС отметили, что горящее здание расположено по адресу: ул. Ново-Садовая, дом 106.

Спустя некоторое время руководство концертно-развлекательного центра "Звезда", расположенного рядом с горящим зданием, решило эвакуировать персонал и посетителей. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

"Людей оттуда вывели, руководство приняло решение о том, что людям необходимо покинуть здание", - сказали в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос агентства.

В управлении МЧС отметили, что тушение пожара продолжается. По данным ведомства, для борьбы с огнем привлекли 71 пожарного, используются 22 единицы техники. В МЧС также уточнили, что угрозы перехода огня на соседние строения нет, однако локализация пожара пока не объявлена.

В пресс-службе мэрии Самары ТАСС сообщили, что ранее в здании был боулинг-центр. "Вот уже несколько лет оно не эксплуатировалось, было на реконструкции", - отметили в пресс-службе.

Публикация от Anna Nurullina (@nurullinaanna) 9 Апр 2018 в 7:19 PDT

Публикация от Руслан Шарипов (@journalist163) 9 Апр 2018 в 7:17 PDT