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Экс-начальника МЧС по обеспечению в Иванове приговорили к пяти годам колонии за взятку

Происшествия
9 апреля, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Алексей Коновалов также должен выплатить штраф в размере 1,2 млн рублей

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Бывшего начальника материально-технического обеспечения (МТО) ГУ МЧС России по Ивановской области приговорили к пяти годам колонии строгого режима за взятку. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"Бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения, развития инфраструктуры и размещения заказов ГУ МЧС России по Ивановской области Алексея Коновалова признали виновным в получении взятки, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Судом назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, в январе 2016 года начальник МТО МЧС получил в качестве части взятки 80 тыс. рублей от представителя частной компании. "Взамен Коновалов должен был оказать содействие в подписании актов выполненных работ по государственным контрактам на ремонт пожарной и автомобильной техники, а также перевозку личного состава, заключенным с ГУ МЧС России по Ивановской области. Общая сумма взятки по договоренности должна была составить 240 тыс. рублей", - уточнили в СК.

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