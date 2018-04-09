Срок завершения следствия по крушению Ту-154М продлен в Польше до 31 декабря 2018 года

ВАРШАВА, 9 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Польши перенесла до 31 декабря 2018 года срок завершения расследования авиакатастрофы президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь ведомства Ева Бялик.

"Следствие по вопросу о катастрофе под Смоленском в данный момент продлено до 31 декабря 2018 года", - сказала она.

Авиакатастрофа под Смоленском 10 апреля 2010 года унесла жизни 96 человек, в том числе президента Польши Леха Качиньского. Официальная делегация, состоявшая из высокопоставленных чиновников и общественных деятелей, летела в Катынь для участия в памятных мероприятиях. В тумане самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. Польская правительственная комиссия пришла к выводу, что "причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".

Ранее расследованием занималась военная прокуратура Польши, которая в 2015 году представила выводы из комплексного отчета экспертов по делу о крушении. Спустя шесть лет после трагедии, в конце марта 2016 года, министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро распорядился сформировать новую группу прокуроров на базе Генпрокуратуры, которые продолжают расследование причин авиакатастрофы.

Несколько недель назад стало известно, что прокуратура формирует новую группу экспертов с привлечением иностранных специалистов, которые должны сформировать мнение о причине крушения и его обстоятельствах. Эта экспертиза будет учитывать все материалы дела, итоги экспериментов, а также данные, полученные в результате эксгумаций жертв трагедии.