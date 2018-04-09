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Экс-директор лагеря в Карелии не согласна с обвинениями по делу о ЧП на Сямозере

Происшествия
9 апреля, 19:12 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 9, апреля. /ТАСС

Елена Решетова заявила, что выразить свою позицию пока не готова

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ПЕТРОЗАВОДСК, 9 апреля. /ТАСС/. Экс-директор лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова не согласилась в суде с предъявленным ей обвинением по делу о гибели 14 детей на озере Сямозеро в июне 2016 года, передает корреспондент ТАСС из зала горсуда Петрозаводска, где в понедельник началось рассмотрение резонансного дела.

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"Возражения имеются, но пока выразить свою позицию не готова. С обвинением не согласна", - сказала Елена Решетова в ответ на вопросы судьи.

Она добавила, что готова давать показания. Бывший координатор лагеря Вадим Виноградов с предъявленным обвинением согласился. Бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин отвергли обвинения, не пояснив мотивы, но согласились давать показания в суде. В зависимости от роли каждого, они обвиняются по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности".

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На скамье подсудимых также находятся экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и. о. руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович. Они обвиняются по ст. 293 УК РФ "Халатность". Суд пока не спрашивал у них, согласны ли они с предъявленным обвинением.

По версии следствия, Решетова, Виноградов, Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря на лодках в акваторию озера. Одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

Следствие считает, что Коваленко и Котович знали о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допускаемых руководителем ООО "Парк-отель "Сямозеро". Однако, несмотря на все нарушения, региональное управление Роспотребнадзора выдало компании заключение о соответствии заявленного организацией вида деятельности, что дало возможность лагерю продолжить работу.

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