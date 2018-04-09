Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жителей дома на севере Петербурга эвакуировали из-за обнаружения гранаты

Происшествия
9 апреля, 19:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, апреля. /ТАСС

Специалисты ОМОН Росгвардии установили, что это ручная противопехотная граната Ф1 времен Великой Отечественной войны, с чекой и запалом, в состоянии сильной коррозии

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Рабочие обнаружили боевую гранату при благоустройстве газона у дома 32 по улице Бутлерова в Калининском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, специалисты ведомства обследовали опасную находку и огородили место ее обнаружения, людей удалили на безопасное расстояние.

"Специалисты ОМОН Росгвардии обследовали боевую гранату, обнаруженную при благоустройстве газона у дома 32 по улице Бутлерова. Установлено, что это ручная противопехотная граната Ф1 (так называемая, "лимонка") времен Великой Отечественной войны, с чекой и запалом, в состоянии сильной коррозии. Опасное место огорожено, люди удалены на безопасное расстояние", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что гранату нашли при производстве земляных работ по благоустройству газона. Жителей, чьи квартиры располагаются на первых этажах, спецслужбы попросили покинуть дом. Речь идет примерно о двух десятках людей. Боеприпас, добавили в пресс-службе, представлял реальную опасность, поэтому его оставили под охраной полиции для передачи саперам Западного военного округа и дальнейшего уничтожения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков прогнозирует, что Россию ждет несколько веков "геополитического одиночества"
2
Посольство РФ запросило подробности перехвата сообщения в день отравления Скрипалей
3
Трамп заявил, что в течение суток-двух примет решение о возможном ударе по Сирии
4
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
5
Нетаньяху: Израиль будет наносить удары по тем, кто собирается нанести ему вред
6
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
7
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости