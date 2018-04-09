Жителей дома на севере Петербурга эвакуировали из-за обнаружения гранаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Рабочие обнаружили боевую гранату при благоустройстве газона у дома 32 по улице Бутлерова в Калининском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, специалисты ведомства обследовали опасную находку и огородили место ее обнаружения, людей удалили на безопасное расстояние.

"Специалисты ОМОН Росгвардии обследовали боевую гранату, обнаруженную при благоустройстве газона у дома 32 по улице Бутлерова. Установлено, что это ручная противопехотная граната Ф1 (так называемая, "лимонка") времен Великой Отечественной войны, с чекой и запалом, в состоянии сильной коррозии. Опасное место огорожено, люди удалены на безопасное расстояние", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что гранату нашли при производстве земляных работ по благоустройству газона. Жителей, чьи квартиры располагаются на первых этажах, спецслужбы попросили покинуть дом. Речь идет примерно о двух десятках людей. Боеприпас, добавили в пресс-службе, представлял реальную опасность, поэтому его оставили под охраной полиции для передачи саперам Западного военного округа и дальнейшего уничтожения.