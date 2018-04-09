Площадь пожара в Самаре увеличилась почти вдвое

САМАРА, 9 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара в неэксплуатируемом здании в Самаре увеличилась с 250 до 450 кв. м. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

"Площадь пожара сейчас составляет 450 кв. м. В ближайшее время мы ожидаем локализации пожара", - сказал он.

По его словам, горит кровля неэксплуатируемого здания, в котором раньше располагался боулинг-центр. Рядом расположен концертный зал "Звезда".

"Угрозы перекидывания [огня] на КРЦ "Звезда" нет, угроза была снята. Пострадавших нет", - сказал Бойко. По его словам, из КРЦ эвакуировали 25 человек.

Неэксплуатируемое здание по адресу: ул. Ново-Садовая, 106г загорелось около 18:00 местного времени.