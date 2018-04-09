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Сотрудники МЧС локализовали пожар в здании бывшего ресторана в Самаре

Происшествия
9 апреля, 19:33 дата обновления: 9 апреля, 20:07 UTC+3 САМАРА САМАРА 9, апреля. /ТАСС

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при проведении ремонтных работ, сообщил начальник регионального главка МЧС Олег Бойко

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САМАРА, 9 апреля. /ТАСС/. Пожар в здании бывшего ресторана в Самаре локализован, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар в горящем здании локализован в 19:52 местного времени (18:52 мск)", - уточнили в пресс-службе.

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В ведомстве добавили, что на месте пожара продолжается проливка конструкций. "Сколько времени пройдет до полной ликвидации - пока сказать сложно", - подчеркнули в пресс-службе.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.

"Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при проведении ремонтных работ. Когда прибыли пожарные, на объекте никого не было. Сигнализация на этом здании не была выведена, так как здесь проходили ремонтные работы", - сказал он.

Как сообщали местные СМИ, в одном из специально перестроенных помещений бывшего завода ЗИМ рядом с КРЦ "Звезда" планировали открыть первый музей, посвященный рок н-роллу. Идея создания музея принадлежит бизнесмену, коллекционеру и лидеру группы D`Black Blues Orchestra Владимиру Аветисяну. Презентация музея состоялась несколько лет назад. Планировалось, что в коллекцию войдут более сотни экспонатов, среди которых подлинные афиши с концертов известных групп и артистов, коллекция гитар и личных вещей, принадлежавших таким музыкантам, как Эрик Клэптон, Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Крису Ри, а также бумаги с их автографами.

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