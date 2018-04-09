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Комиссия по вопросам помилования получила ходатайство экс-мэра Ярославля Урлашова

Происшествия
9 апреля, 20:00 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 9, апреля. /ТАСС

Комиссия рассмотрит документы в течение 30 дней, сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Ходатайство о помиловании экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего наказание в рыбинской колонии №2 за взятки, поступило в комиссию по вопросам помилования на территории Ярославской области. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

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"Документы по ходатайству Урлашова уже в комиссии. Она его рассмотрит и примет решение, передаст губернатору", - сказал Бабуркин. Омбудсмен добавил, что комиссия рассмотрит документы в течение 30 дней.

Как сообщалось ранее, Урлашов обратился с заявлением о помиловании в соответствующую региональную комиссию в середине марта.

Ярославский областной суд в январе 2017 года подтвердил вынесенный Кировским районным судом Ярославля приговор в отношении Урлашова. Бывший мэр был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.

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Ярославская область Коррупционные скандалы Дело экс-мэра Ярославля Урлашова
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