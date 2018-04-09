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Экс-чиновника в Оренбурге осудили за приемку непригодных квартир для сирот

Происшествия
9 апреля, 20:34 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 9, апреля. /ТАСС

Бывшего начальника правления жилищной политики города приговорили к штрафу в 120 тыс. рублей

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ОРЕНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Оренбурга приговорил экс-начальника управления жилищной политики администрации Оренбурга Сергея Макеева к штрафу за приемку от застройщиков непригодных для проживания квартиры для льготников, сообщили в понедельник в суде.

"Бывший начальник управления жилищной политики администрации города Оренбурга осужден за превышение должностных полномочий к штрафу в 120 тыс. рублей", - сказал представитель суда.

Кроме того, бывшему чиновнику запретили занимать государственные и муниципальные должности в течении двух лет.

По данным следствия, в 2015 году чиновник в нарушение условий муниципальных контрактов, заключенных с двумя строительными компаниями, подписал документы от застройщиков о принятии более 90 квартир в трех жилых домах. Квартиры предназначались для льготников - детей-сирот и переселенцев из ветхого аварийного жилищного фонда. На момент подписания актов приема-передачи в жилых помещениях отсутствовало сантехническое оборудование и межкомнатные двери, не были выполнены отделочные работы - гражданам предоставляли жилые помещения ненадлежащего качества и непригодные для проживания.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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