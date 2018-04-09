В неэксплуатируемом здании в Самаре ликвидировали открытое горение

САМАРА, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение в неэксплуатируемом здании в Самаре, где в понедельник начался пожар. Об этом ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.

"Ликвидация открытого горения в 20:33 местного времени (19:33 мск)", - уточнил Бойко.

По его словам, сейчас продолжается проливка перекрытий здания.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в настоящий момент пожарные продолжают работать на крыше здания. Полная ликвидация пожара ожидается к утру вторника.

Пожар в неэксплуатируемом здании, в котором в разное время располагались рестораны, кафе и боулинг-центр, по адресу: ул. Ново-Садовая, 106г, начался около 18:00 местного времени. По предварительной информации, причиной ЧП могло статье неосторожное обращение с огнем при проведении ремонтных работ. Когда прибыли пожарные, на объекте никого не было. Площадь пожара сейчас составляет 450 кв. м. Пострадавших нет.