В Ленинградской области неизвестные обстреляли микроавтобус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли микроавтобус в городе Сосновый бор Ленинградской области вечером в понедельник. Как в сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в микроавтобусе находились 10 человек, водителя госпитализировали.

"Выстрелы в сторону микроавтобуса Ford Transit были произведены из легкового автомобиля Mitsubishi Lancer в Сосновом бору у дома 64 по проспекту Героев. По предварительной информации, в результате пострадал водитель микроавтобуса. Его госпитализировали с пулевым ранением лопатки", - сказал собеседник агентства.

На данный момент, по словам источника, состояние водителя медики оценивают как удовлетворительное. Выстрелы производились предположительно их травматического оружия. Проводится проверка.